Российские флаги появились на стадионе в Мехико на матче чемпионата мира

На матче чемпионата мира по футболу между Узбекистаном и Колумбией на стадионе «Ацтека» в Мехико болельщики вывесили российские флаги. Триколоры попали в объективы камер во время телетрансляции.

Сборная Узбекистана проводила свой дебютный матч на чемпионатах мира. Команда бывшей советской республики уступила со счетом 1:3 сборной Колумбии.

Исторический гол Узбекистана случился при участии игроков, выступавших в Российской премьер-лиге. Экс-нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов пробил в штангу, а бывший полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев добил мяч после отскока.

Следующими соперниками сборной Узбекистана в группе К станут команды Португалии и ДР Конго. Между собой эти сборные сыграли вничью — 1:1.

Эксперты и болельщики раскритиковали игру сборной Португалии на старте мундиаля. Так, комментатор Георгий Черданцев заявил, что за такой футбол нужно снимать с соревнований.