Массовая атака БПЛА ВСУ на Москву и Подмосковье 18 июня: последние новости, сколько дронов сбито, последствия

В ночь на 18 июня российские средства противовоздушной обороны отразили одну из самых масштабных атак беспилотников за последние два года. Основной удар пришелся на Москву и Подмосковье, также БПЛА были уничтожены над Калужской областью, пишет ТАСС .

Над Калужской областью сбили три беспилотника

По информации губернатора Калужской области Владислава Шапши, ночью и ранним утром силы ПВО уничтожили три беспилотника над территорией Кировского муниципального округа и вблизи Калуги. На местах падения обломков продолжают работу оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

Москва подверглась крупнейшей атаке за два года

Согласно данным, опубликованным мэром Москвы Сергеем Собяниным, с начала суток силы ПВО ликвидировали 85 беспилотников, направлявшихся к столице. По количеству сбитых целей эта атака стала самой масштабной за последние два года.

Ранее максимальный показатель был зафиксирован 17 мая, когда за первую половину дня было уничтожено 81 воздушное средство. До этого крупные атаки отражались также 7, 14, 15, 16 и 17 июня.

Зафиксирована атака на Московский НПЗ

Несколько беспилотников предприняли попытку атаки Московского нефтеперерабатывающего завода. По словам столичных властей, специалисты принимают необходимые меры по устранению последствий инцидента. Одновременно силы ПВО продолжали отражать массовый налет беспилотников.

В Подмосковье произошли возгорания после падения обломков

В Люберцах обломки сбитого беспилотника упали на крышу торгового центра «Белая Дача», в результате чего возник пожар. Также повреждения получили здание фитнес-центра и объект в промышленной зоне. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Еще один инцидент произошел в Электростали. В деревне Степаново обломки беспилотника повредили кровлю частного дома. Женщина получила легкое ранение плеча, однако от госпитализации отказалась. Кроме того, на улице Радио после падения фрагментов БПЛА загорелся автомобиль. Возгорание было оперативно ликвидировано.