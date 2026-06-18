«В туалет ходят, а потом этими руками шаурму крутят»: волгоградцы обсуждают снос павильонов — мнения разделились

В Волгограде стартовал второй этап благоустройства улицы Титова, сообщили в администрации города. Работы развернулись за Второй продольной магистралью в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Начало реализации этапа ознаменовалось демонтажными работами. Первым делом были разобраны многочисленные торговые киоски и павильоны, которые ранее находились вдоль дороги. Горожане неоднозначно отреагировали на перемены, сообщили novostivolgograda.ru.

Один из жителей района прокомментировал происходящее: по его мнению, торговые точки давно превратились в центр притяжения неблагополучных личностей, поэтому снос павильонов — абсолютно правильный шаг властей.

«Это рассадник маргиналов. Снос павильонов — однозначно, верное решение», — отметил горожанин.

Другая местная жительница, напротив, сожалеет о сносе. Она рассказала, что проживает на Вишневой балке и регулярно приобретала здесь горячие лепешки, выпекаемые в тандыре, а также нередко заходила в соседнее кафе, где, по ее словам, готовили довольно вкусно.

Однако больше всего женщина огорчена утратой магазина сантехники: цены там были ниже, чем в других точках, а ассортимент радовал разнообразием. Женщина добавила, что продавцы всегда охотно консультировали и помогали с выбором, и практически всю сантехнику для дома она приобрела именно здесь. Однако не все местные жители сожалеют об изменениях в районе.

«Наконец-то сносят. А то в туалет ходят, а потом этими руками нам шаурму крутят», — высказал мнение местный житель.

Бригадир подрядной организации, работающей на объекте, в беседе с корреспондентом «НовостиВолгограда.ру» сообщил, что полная ликвидация остатков демонтированных строений на данном участке займет не более двух-трех дней.

«Некоторые жители выражают недовольство нашей работой. В этих павильонах работали 200 человек. И не все из них нашли новые помещения. Вот, например, сантехники занимали площадь 80 кв м. Они пока ничего не смогли себе подобрать», — отмечает подрядчик.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья выбрали объекты для благоустройства.