Два места из трех: российские бойцы возглавляют рейтинг UFC

Пресс-служба UFC (Ultimate Fighting Championship) опубликовала обновленный рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории после турнира промоушена в Белом доме. Впервые в топ-3 оказалось сразу два россиянина.

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев сохранил первую строчку, а чемпион легчайшего дивизиона Петр Ян передвинулся с четвертой позиции на третью. Второе место занимает австралиец Александр Волкановски, также поднявшийся на одну строчку.

Эти перемещения произошли из-за поражения Илии Топурии от Джастина Гейджи. Топурия занимал вторую строчку, а теперь отлетел на пятую. Гейджи вошел в топ-15 и сразу занял четвертое место в рейтинге.

Отметим, что 11-е место в рейтинге занимает российский боец Хамзат Чимаев, выступающий за ОАЭ, а 15-я строчка у российско-армянского спортсмена Армана Царукяна.

Ранее Царякян пообещал «задушить» Джастина Гейджи и забрать у него пояс чемпиона в легком весе.