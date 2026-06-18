Время летит, а самолеты нет: почему рейсы из Кузбасса в Казань, Сочи и Петербург задерживают на часы

Кузбасские аэропорты столкнулись с массовыми сбоями в графике вылетов. По данным онлайн-табло воздушных гаваней Кемерова и Новокузнецка, рейсы в Сочи, Казань и Санкт-Петербург отправляются с многократным опозданием. Ранее поступила информация о задержке только одного рейса из областного центра, однако теперь ситуация обострилась и в соседнем городе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, наиболее критическая обстановка сложилась в Новокузнецке. Вылет в Казань перенесен на четыре часа — воздушное судно должно было подняться в небо в 07:20, но фактическое время отправления сдвинулось к 11:20. Еще более существенное опоздание зафиксировано у рейса в Санкт-Петербург: ожидание составило почти 12 часов. Вместо 10:40 самолет вылетит только в 22:00. Причиной, как пояснили в аэропорту, стала задержка прибытия самого борта из Северной столицы.

По данным издания, не обошли проблемы стороной и Кемерово. Пассажирам рейса авиакомпании «Северный ветер», направляющимся в Сочи, предстоит провести в терминале около 10 часов. Вместо запланированных 08:35 самолет отправится по маршруту только в 18:30. Как уточняется, задержка связана с тем, что ограничения на прием воздушных судов в аэропорту Сочи, введенные ранее, были сняты лишь поздно вечером 17 июня. В настоящее время диспетчерские службы продолжают восстанавливать нарушенное расписание.

Ранее сообщалось, что Росавиация ограничит полеты легких судов в Центральной России с 20 июня.