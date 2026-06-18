Помощь окажут всем: Воробьев сообщил о ночной атаке БПЛА на Подмосковье и повреждениях в муниципалитетах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в канале на платформе «Макс» сообщил о ситуации с ночной атакой беспилотных летательных аппаратов на регион. По его словам, подразделения противовоздушной обороны продолжат отражать удары на протяжении всей ночи и утра.

Губернатор сообщил о том, что в Жуковском один из дронов поразил жилую многоэтажку по адресу: улица Гагарина. Снаряд повредил конструкцию эвакуационного выхода в районе 23–24 этажей, а также две балконные плиты. Информации о погибших не поступало.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас идет эвакуация жителей дома», — отметил глава региона.

В Электростали, в деревне Степаново, фрагменты сбитого аппарата обрушились на крышу частного жилого дома, сообщил руководитель области. Одна из проживающих там женщин получила поверхностную травму плеча, от госпитализации она отказалась.

«На месте работают экстренные службы», — написал Андрей Воробьев.

Также в Электростали, на улице Радио, обломки беспилотника стали причиной возгорания легкового автомобиля — пламя удалось быстро потушить, жертв нет.

В городском округе Люберцы, добавил Воробьев, зарегистрировано несколько случаев падения обломков дронов. В результате пострадали два объекта: здание спортивно-оздоровительного центра и постройка в промышленной зоне.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщил губернатор Подмосковья.

Также фрагменты БПЛА повредили кровлю ТЦ «Белая Дача», где возник пожар — площадь возгорания и возможные пострадавшие уточняются.

В Чехове, в деревне Масново-Жуково, БПЛА ударил по дачному дому в СНТ, полностью уничтожив строение и все прилегающие хозяйственные постройки. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. В поселке Крюково обломки упали на несколько садовых участков — масштаб повреждений устанавливается на месте.

В Павловском Посаде, в СНТ «Дружба» (деревня Фатеево), после попадания беспилотника загорелись два дачных строения, отметил губернатор. В настоящий момент на месте работают пожарные расчеты, данные о пострадавших не поступали.

«На всех адресах продолжают работу сотрудники МЧС, правоохранительных органов, медицинских служб и главы. Будем информировать», — отметил губернатор Московской области.

Ранее мэр Собянин сообщил о попадании БПЛА на московский НПЗ.