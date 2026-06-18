Отдал карту знакомому, а платить придется самому: суд взыскал с 18-летнего россиянина почти 4 млн руб.

Кунгурский городской суд принял решение в пользу пенсионерки, ставшей жертвой телефонных мошенников. Женщина перевела аферистам свои сбережения — почти 4 млн руб. Средства поступили на банковскую карту 18-летнего жителя Татарстана, сообщили в пресс-службе суда. Прокурор подал иск о взыскании похищенного именно с молодого человека, чей счет использовали злоумышленники, сообщил properm.ru.

В ходе разбирательств установлено, что в октябре 2025 года потерпевшая перечислила мошенникам 3 860 000 руб. Поступление средств зафиксировано на карту, оформленную на имя ответчика. При этом, как подчеркнули в суде, между ним и обманутой пенсионеркой не существовало никаких договоренностей или правовых отношений.

В судебном заседании молодой человек заявил, что не распоряжался своей картой: он передал пластик знакомому и не имел отношения к операциям по счету. Однако суд не принял эти объяснения во внимание. В решении указано, что банковская карта является персональным платежным средством, и ее владелец обязан следить за всеми движениями денежных средств, а также нести полную ответственность за проводимые транзакции.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. С ответчика в пользу пенсионерки взысканы: сумма перевода — 3,86 млн руб., проценты за неправомерное использование чужих денег в размере почти 300 тыс. руб., а также судебные издержки в виде госпошлины — 53 тыс. руб. На данный момент решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что прокуратура Тайги взыскала с 26-летней жительницы Санкт-Петербурга более 1 млн руб.