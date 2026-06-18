Подмосковье — лидер загородного отдыха: тренды летнего бронирования 2026 года

В июне текущего года специалисты сервиса «Авито Путешествия» зафиксировали увеличение запросов на посуточную аренду загородной недвижимости. По сравнению с прошлым годом, спрос на коттеджи и дома вырос на 5%. Соответствующие данные REGIONS предоставили аналитики платформы.

Специалисты сервиса также обратили внимание на изменение привычек отдыхающих при планировании поездок. Если летом прошлого года жилье за городом искали примерно за 41 день до предполагаемой поездки, то в этом сезоне пользователи стали бронировать заранее — в среднем за 45 суток до заезда. Что касается городских апартаментов, там сроки меньше: жилье в городах бронируют за 35 дней.

В компании уточнили, что чаще всего квартиры снимают небольшие компании до трех человек на четыре ночи. В июне текущего года сутки в арендованной квартире в среднем обходились в 4500 руб. Стоимость однокомнатных вариантов увеличилась на 5% (до 3900 руб. за ночь). Трех- и четырехкомнатные квартиры, напротив, стали дешевле на 3%: 7600 и 13100 руб. соответственно, сообщили эксперты.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Наиболее востребованным городским вариантом размещения в начале лета остаются квартиры — их бронируют небольшие компании, как правило, до трех человек. Продолжительность аренды в среднем составляет 4 ночи, при этом среднесуточная цена на старте сезона равна 4500 руб., уточнили аналитики.

Стоимость сильно привязана к количеству комнат. За год однокомнатные объекты прибавили в цене 5% и теперь сдаются по 3900 руб. за сутки. В то же время трех- и четырехкомнатные варианты, напротив, стали доступнее — их аренда обходится на 3% дешевле, чем в прошлом году, что составляет 7600 и 13100 руб. соответственно.

В пятерку наиболее популярных у арендаторов регионов вошли Ленинградская, Московская и Нижегородская области, Краснодарский край и Республика Татарстан. Среди городов, как и следовало ожидать, лидируют Санкт-Петербург, столица, Казань, Сочи и Нижний Новгород.

Вместе с тем самый заметный прирост числа броней квартир аналитики зафиксировали за пределами привычных туристических маршрутов — толчком послужили значимые региональные события. В Республике Саха (Якутия) в период проведения национального торжества «Ысыах Туймаады» объем бронирований вырос на 36%. В Магаданской области, где проходил фестиваль «Единство Магадана», показатель увеличился на 35%. Также в число регионов с наибольшей динамикой вошли Амурская область с ростом на 26%, Хакасия — на 25% и Брянская область — на 14%, добавили в сервисе.

Фото: [ Медиасток.рф ]

Загородную недвижимость для отдыха на природе бронируют более многочисленные группы — в среднем по шесть человек, как правило, на три дня. Стоимость одной ночи в коттедже или доме в среднем достигает 11300 руб., проинформировали эксперты.

Самым дорогим вариантом в этом сегменте остаются вместительные коттеджи — их аренда обходится в среднем в 17800 руб. за сутки. Наиболее доступным форматом признаны небольшие дачи, где цена за ночь составляет порядка 6600 руб.

Безусловным лидером по популярности загородного отдыха среди россиян, по мнению аналитиков, стала Московская область, которая возглавила рейтинг из пяти наиболее востребованных направлений. В этот перечень также вошли Краснодарский край, Ленинградская область, Республика Карелия и Крым.

При этом наиболее заметный скачок числа бронирований домов в июне, по данным сервиса, продемонстрировали регионы, не входящие в число традиционных туристических центров. Рост в Пензенской области достиг 73%, в Кировской области — 55%, в Амурской области — 43%, в Красноярском крае — 42%. Также высокую динамику зафиксировали в Мордовии (+34%) и Камчатском крае (+33%).

«В июне мы видим четкое разделение сценариев: квартиры — для коротких городских поездок вдвоем или втроем, загородные дома — для отдыха большой компанией на уикенд. Среди видов загородного жилья традиционно лидируют дома и коттеджи — на них приходится 92% бронирований, но растет спрос и на другие форматы: гостевые дома и базы отдыха в начале лета выбирают в 2 раза чаще, чем в прошлом году», — резюмировала коммерческий директор Авито Путешествий Владислава Сакина.

Ранее сообщалось, что спрос на отдых в Сербии вырос на 61%, средний чек поездки — 160 тыс. руб.