«Спартак» вновь отказал «Индепендьенте» в трансфере Барко

Аргентинский «Индепендьенте» подготовил уже третье предложение по переходу полузащитника «Спаратка» Эсекьеля Барко, однако и оно не устроили руководство красно-белых, сообщает Ole.

По данным издания, аргентинский клуб предложил «Спартаку» отдать футболиста в бесплатную аренду, а в обмен на это заплатить $2,5 млн за 50% прав на игрока в дальнейшем.

В 2024 году «Спартак» заплатил за Барко €14 млн «Ривер Плейту». По оценкам Transfermarkt, стоимость 27-летнего футболиста составляет €16 млн. Понятно, что на фоне этих цифр предложение «Индепендьенте» выглядит странно.

В минувшем сезоне Барко провел 37 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал девять передач.

Ранее форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьев заявил, что информация об интересе к нему со стороны «Спартака» — пока лишь слухи.