Эти привычные продукты могут сделать лекарства опасными для здоровья: список от фармаколога

Некоторые продукты и биодобавки способны усиливать побочные эффекты лекарств или снижать их эффективность. Врач-клинический фармаколог рассказала, какие сочетания могут представлять серьезную опасность для здоровья, пишет KP.RU.

Прием нескольких лекарств одновременно требует особой осторожности. Некоторые препараты могут взаимодействовать друг с другом, а также с продуктами питания и биологически активными добавками, что способно привести к нежелательным последствиям. Об этом рассказала заведующая отделением клинической фармакологии Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Любовь Селиванова.

Прием большого количества лекарств повышает риск осложнений

По словам специалиста, одновременное использование пяти и более препаратов считается полипрагмазией. Исследования показывают, что в таких случаях вероятность побочных эффектов и опасных лекарственных взаимодействий возрастает примерно до 50%. Если число препаратов превышает 10, риск становится практически неизбежным.

Эксперт отметила, что одни лекарства могут усиливать действие других, увеличивая вероятность осложнений, тогда как некоторые комбинации, наоборот, снижают эффективность лечения.

Пациентам советуют уточнять необходимость каждого препарата

Для снижения рисков рекомендуется консультироваться с клиническим фармакологом. Такой специалист оценивает совместимость назначенных лекарств и помогает подобрать наиболее безопасную схему терапии.

Если такой возможности нет, пациентам советуют уточнять у лечащего врача, какие препараты являются жизненно важными, можно ли отказаться от части назначений и существуют ли комбинированные аналоги, способные заменить несколько лекарств одновременно.

Грейпфрут и статины признаны опасным сочетанием

Одним из наиболее известных примеров нежелательного взаимодействия остается сочетание грейпфрута со статинами, применяемыми для снижения уровня холестерина. Специалист предупредила, что регулярное употребление грейпфрута или его сока на фоне такой терапии может повышать токсическую нагрузку на печень.

Зверобой способен снижать эффективность многих препаратов

Особое внимание врач рекомендовала обращать на биодобавки со зверобоем. Это растение может ослаблять действие гормональных контрацептивов, препаратов после трансплантации органов, лекарств от ВИЧ и гепатита С, а также некоторых сердечно-сосудистых и противоопухолевых средств.

Кроме того, одновременный прием зверобоя и антидепрессантов способен привести к опасному избытку серотонина в организме, что сопровождается тяжелыми неврологическими и сердечно-сосудистыми нарушениями.

Варфарин несовместим с рядом популярных продуктов

Пациентам, принимающим варфарин, следует соблюдать особую осторожность. Употребление клюквы, чеснока или имбиря во время лечения может значительно повысить риск кровотечений.

Чай и молочные продукты тоже могут влиять на лечение

Специалист отметила, что крепкий черный чай способен ухудшать усвоение препаратов железа, кальция и некоторых антибиотиков. Между их приемом рекомендуется выдерживать интервал не менее 2–3 часов.

Аналогичное правило действует для молочных продуктов и антибиотиков тетрациклинового ряда, включая доксициклин. Молоко снижает всасывание таких препаратов, из-за чего лечение может оказаться неэффективным.

Когда лучше принимать лекарства

Если в инструкции отсутствуют специальные указания, врачи рекомендуют придерживаться общего правила: принимать препараты за 30–60 минут до еды либо спустя 2 часа после приема пищи. Такой подход помогает обеспечить более предсказуемое действие лекарственных средств.