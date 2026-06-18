Стало известно, в каких регионах России жители больше всего живут в долг

По итогам первого квартала 2026 года наиболее высокий уровень закредитованности населения зафиксирован в Тыве, Калмыкии и Удмуртии. Самые низкие показатели отмечены в Ингушетии, Чечне и Дагестане, пишет ТАСС .

По итогам первого квартала 2026 года республика Тыва стала лидером среди российских регионов по уровню закредитованности населения. Такие данные содержатся в исследовании Народного фронта, подготовленном на основе информации Банка России, Росстата и крупнейших бюро кредитных историй.

Тыва возглавила рейтинг по долговой нагрузке

Согласно исследованию, уровень закредитованности в Тыве достиг 89% от среднегодового дохода домохозяйства. Средний объем задолженности в регионе составил 1,3 млн рублей.

На втором месте расположилась Калмыкия, где показатель достиг 66%, а средняя задолженность оценивается в 972 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Удмуртия с уровнем закредитованности 42% и средней суммой долга 679 тыс. рублей.

В пятерку вошли Башкортостан и Астраханская область

Следующие позиции в рейтинге заняли Башкортостан и Астраханская область. В Башкортостане долговая нагрузка достигла 40% при среднем размере задолженности 613 тыс. рублей. В Астраханской области показатель составил 39%, а средний долг домохозяйства — 526 тыс. рублей.

Самая низкая закредитованность зафиксирована в Ингушетии

Минимальный уровень закредитованности среди российских регионов выявлен в Ингушетии. Здесь отношение задолженности к годовому доходу домохозяйства составляет 8%, а средний долг — 168 тыс. рублей.

Невысокие показатели также отмечены в Чечне, где уровень закредитованности достиг 9% при средней задолженности 252 тыс. рублей, и в Дагестане — 10% и 236 тыс. рублей соответственно.

Москва и Чукотка вошли в число регионов с низкой долговой нагрузкой

В Москве и Чукотском автономном округе уровень закредитованности составил по 16%. При этом средняя задолженность домохозяйств в столице достигает 708 тыс. рублей, а на Чукотке — 942 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что показатель закредитованности рассчитывается как соотношение среднего объема долговых обязательств к среднегодовому доходу домохозяйства и позволяет оценить реальную долговую нагрузку населения в регионах.