В Псковской области впервые прозвучало предупреждение о ракетной опасности

Утром 18 июня жителей Псковской области впервые предупредили о ракетной опасности. Власти также сообщили о возможных перебоях в работе связи и интернета. Аналогичное предупреждение поступило и в соседней Новгородской области, пишет ПЛН.

Утром 18 июня в Псковской области впервые была объявлена ракетная опасность. Соответствующее предупреждение распространила региональная система оповещения РСЧС.

В регионе впервые введен режим ракетной опасности

Жителям Псковской области сообщили о ракетной опасности и рекомендовали следить за официальной информацией. Одновременно было предупреждено о возможных перебоях в работе мобильной связи и интернета.

Аналогичное предупреждение получили жители Новгородской области

О введении режима ракетной опасности также проинформировали в соседней Новгородской области. О причинах объявления предупреждения и возможных последствиях на момент публикации дополнительных сведений не приводилось.

Ситуация находится под контролем профильных служб, которые продолжают отслеживать обстановку и информировать население о ее изменениях.