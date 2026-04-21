Неприятность эту мы переживем: как топ-клубы РПЛ справятся с ужесточением лимита

Со следующего сезона в Российской премьер-лиге начнется планомерное ужесточение лимита на легионеров, инициированное Министерством спорта РФ. В настоящее время действует лимит 8/13 (восемь иностранцев на поле, 13 — в заявке), в течение следующих лет его планируют уменьшать на один пункт: 7/12 — в сезоне 2026/27, 6/11 — в сезоне 2027/28, наконец, искомые 5/10 — в сезоне 2028/29.

Портал «Подмосковье сегодня» проанализировал составы команд РПЛ в 25-м туре и предположил, как сильнейшие российские клубы будут справляться с новым вызовом в следующем сезоне.

«Зенит»

В матче с махачкалинским «Динамо» в старте у «Зенита» вышли голкипер Денис Адамов, защитник Игорь Дивеев, полузащитник Максим Глушенков, нападающий Александр Соболев. То есть в лимит следующего года «Зенит» вписывается уже сейчас.

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак является принципиальным противником лимита как такового, но у него положение не такое уж сложное с учетом того, что в ротации имеются еще Андрей Мостовой, Даниил Кондаков, Вячеслав Караваев, Нуралы Алип. Другой вопрос, что стартовая четверка не выглядит железобетонной: Дивеев подвержен травмам, Глушенков — перепадам настроения, а Соболев только весной отвоевал себе место основного форварда.

Есть с кем расстаться и из иностранцев. Вендел и Нино мечтают вернуться на родину, а Джона Дурана, находящегося в аренде, «Зенит» явно не станет выкупать. Положение явно не критическое, но летом в Петербурге точно предпримут шаги по адаптации к новым правилам.

«Краснодар»

С «Балтикой» в старте вышли Станислав Агкацев, не считающийся легионером Эдуард Сперцян, Александр Черников и Никита Кривцов. Как раз хватает, но в обойме россиян маловато. Из находившихся в запасе только Валентин Пальцев играет достаточно регулярно.

Летом придется поработать, потому что любая травма или дисквалификация заставит выставлять на игру кого-то из молодежки. В «Краснодаре» проблему понимают и уже закупились защитником «Ростова» и сборной России Ильей Ваханией. У «быков» коротковата скамейка в принципе, поэтому приобретения точно будут.

«Спартак»

«Спартак» вышел разбираться с «Ростовом», имея в составе Александра Максименко, Наиля Умярова, Руслана Литвинова и Даниила Денисова. Россиян на скамейке запасных у красно-белых тоже достаточно — активно используются в ротации Роман Зобнин, Игорь Дмитриев, Никита Массалыга, у «Балтики» куплен Владислав Саусь, вроде бы решил проблемы со здоровьем Илья Самошников. Кроме того, есть еще игроки в арендах — Данил Пруцев, Даниил Хлусевич, Антон Зиньковский. То есть пространство для маневра имеется.

Нужно решить проблемы с лишними иностранцами. Тут также сложностей не предвидится — Тео Бонгонда и Олег Рябчук, судя по всему, «Спартак» покинут.

ЦСКА

ЦСКА в Самаре выпустил сразу восемь россиян: Владислав Тороп, Данил Круговой, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов, Данила Козлов, Матвей Кисляк, Кирилл Данилов. Так что проблем у армейцев не будет не только в следующем сезоне, но и в целом в ближайшем будущем.

Тем не менее, работы летом тоже будет достаточно. Нужно изрядно проредить обширную латиноамериканскую диаспору, а также решить вопрос с главным тренером. Эксперты хором утверждают, что дни Фабио Челестини в ЦСКА сочтены — весной швейцарец явно поплыл.

«Динамо»

У «Динамо» в Нижнем Новгороде вышли шестеро: Игорь Лещук, Дмитрий Скопинцев, Антон Миранчук, Максим Осипенко, Константин Тюкавин, Даниил Фомин. Оставшихся в запасе Ярослава Гладышева, Данила Глебова, Ивана Сергеева также можно считать игроками основы. Плюс имеется очень неплохая обойма молодых футболистов.

Качественное усиление не помешало бы, но ужесточение лимита этому делу не помеха. Нужно решить, кому доверить команду. У Ролана Гусева «пробный» контракт до конца сезона. «Динамо» лихо ворвалось в весну, но затем явно притормозило — потеря очков в Нижнем очередное тому свидетельство. Так что вопрос с главным тренером пока подвис в воздухе.

«Локомотив»

У железнодорожников в заявке всего четверо легионеров — самая российская команда РПЛ. Страсти по лимиту «Локомотив» не затронут вообще. Важно только сохранить лидеров, а переговоры по новым контрактам, в частности, с Артемом Карпукасом и Дмитрием Воробьевым идет непросто.

Посмотрим и на остальные команды. В 25-м туре в стартовом составе у «Балтики» было восемь россиян, у «Крыльев Советов» и «Ростова» — по девять, у «Сочи» — десять. Нет поводов для беспокойства также у «Пари НН», «Акрона» и «Ахмата» — по шесть «паспортистов». Вписались в будущий лимит «Рубин» и махачкалинское «Динамо» — по четыре. И только «Оренбург» выпустил в старте лишь трех россиян. Но уральцам пока нужно место в РПЛ сохранить, а уж затем решать проблемы с лимитом.

В целом анализ показывает, что разговоры о засилии иностранцев в российском футболе кажутся несколько искусственными. Первый шаг по ужесточению лимита клубы РПЛ сделают без существенных потерь.