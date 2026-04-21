Хватит это терпеть: инструкция по выживанию, если за вами следят в социальных сетях

Киберсталкинг в России перестал быть лишь психологической проблемой, становясь поводом для реальных судебных исков. Адвокат София Коляда разъяснила, где проходит грань между любопытством и преступлением и как добиться компенсации до 50 тысяч рублей или тюремного срока для агрессора, пишет REGIONS.

Что такое киберсталкинг и кто в зоне риска

Интернет-преследование — это систематическое навязчивое внимание в цифровом пространстве, которое нарушает личные границы и вызывает у жертвы страх. По данным социологов, Россия входит в топ-3 мировых лидеров по распространенности этого явления. Ежемесячно жертвами становятся около 3 тысяч человек, чаще всего это женщины и молодежь от 18 до 29 лет. Сталкинг включает в себя не только прямые угрозы, но и навязчивые попытки контакта, слежку за активностью и демонстративный контроль.

Юридический арсенал: по каким статьям судят сталкеров

В российском праве до сих пор нет отдельной статьи «за сталкинг», однако адвокат София Коляда подчеркивает: преследователей наказывают по совокупности других правонарушений. В зависимости от действий агрессора, ему может грозить ответственность по следующим нормам:

Уголовный кодекс: ст. 119 (угроза убийством), ст. 128.1 (клевета) и ст. 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни).

КоАП РФ: ст. 5.61 (оскорбление).

Гражданский кодекс: статьи 150–152.2 позволяют требовать компенсацию морального вреда за вмешательство в частную жизнь и защиту чести и достоинства.

Когда «просто просмотр профиля» становится правонарушением

Закон не запрещает смотреть публичные страницы. Однако ситуация переходит в правовое поле, если человек продолжает писать после прямого требования прекратить общение, создает новые аккаунты после блокировки или открыто заявляет жертве: «я слежу за тобой». Даже вежливые поздравления могут быть признаны вмешательством в частную жизнь, если они систематически присылаются вопреки выраженному нежеланию общаться. Юридически значимым фактором здесь является не текст, а частота контактов и психологическое состояние пострадавшего.

План действий при преследовании

Если вы стали объектом навязчивого внимания, адвокат рекомендует следовать четкому алгоритму:

Фиксация доказательств: делайте скриншоты переписки, а для серьезных исков лучше провести нотариальный осмотр интернет-страниц.

Обращение в органы: при наличии любых угроз жизни или здоровью следует немедленно подать заявление в полицию.

Гражданский иск: требуйте компенсацию морального вреда. Судебная практика показывает, что суды все чаще встают на сторону жертв, признавая слежку вмешательством в личную жизнь.

Наказание для сталкера может варьироваться от административного штрафа в размере 50 000 рублей до лишения свободы на срок до шести лет в зависимости от тяжести последствий.