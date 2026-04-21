Биологические часы стройности: как время первого приема пищи управляет жиром на животе

Исследование ученых из Института глобального здравоохранения в Барселоне (ISGlobal) выявило прямую зависимость между временем приема пищи и индексом массы тела. Многолетние наблюдения за тысячами добровольцев показали, что секрет стройности кроется не в отказе от еды, а в синхронизации рациона с биологическими часами, сообщает Царьград.

Циркадные ритмы и метаболизм

Команда испанских исследователей проанализировала данные более 7 тысяч человек в возрасте от 40 до 65 лет. В течение пяти лет ученые фиксировали не только состав рациона участников, но и точное время их трапез. Выяснилось, что наиболее низкий индекс массы тела (ИМТ) сохраняли те, кто завтракал в ранние часы и выдерживал длительный ночной перерыв без перекусов.

Специалисты объясняют этот эффект работой циркадных ритмов — внутренних биологических часов организма. Метаболические процессы человека достигают пика активности в первой половине дня. Еда, поступающая в организм утром, усваивается и расходуется на энергию гораздо эффективнее, чем аналогичные калории, полученные в вечернее время или после затяжного утреннего голодания.

Почему пропуск завтрака не работает

Исследование развенчало популярный миф об эффективности интервального голодания через отказ от утреннего приема пищи. Участники, которые сознательно пропускали завтрак, не продемонстрировали значительного снижения веса по сравнению с теми, кто питался традиционно. Ученые подчеркивают: организм воспринимает отсутствие завтрака как сигнал к экономии энергии, что замедляет метаболизм и провоцирует переедание во второй половине дня.

Золотые правила режима для контроля веса

На основе полученных данных исследователи выделили три ключевых фактора, способствующих поддержанию стройности:

Ранний старт: Завтрак в первой половине дня помогает запустить обменные процессы в оптимальное для организма время.

Ранний ужин: Смещение последнего приема пищи на более раннее время увеличивает период ночного жиросжигания.

Длительный ночной перерыв: Отсутствие ночных перекусов позволяет организму полностью восстановить чувствительность к инсулину.

Хотя ученые настаивают на необходимости дальнейших исследований для окончательного подтверждения причинно-следственных связей, текущие результаты однозначно указывают: для контроля веса время приема пищи не менее важно, чем его калорийность.