В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

Во вторник, 21 апреля, на большей части территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Звенигородском, Истринском и Ногинском лесничествах - II класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду, 22 апреля, на большей части территории области ожидается II класс опасности, в четверг, 23 апреля, -- I класс. Температура воздуха днем в этот период составит +4...+12 градусов, ночью -- -2...+6. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди и снег с дождем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.