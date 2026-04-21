В «Вашингтоне» ответили на вопрос о финансовых возможностях для нового контракта Овечкина

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик ответил на вопрос о возможности с учетом потолка зарплат подписать новый контракт с Александром Овечкиным и усилить состав новыми игроками.

Патрик отметил, что клуб подходит к межсезонью в хорошем положении с точки зрения потолка зарплат и имеет гибкость, чтобы реагировать на ситуацию.

Александр Овечкин, у которого истекает контракт с кэпхитом $9,5 млн, еще не определился с тем, будет ли он продолжать карьеру в НХЛ. Можно предположить, что в любом случае новый контракт капитана будет скромнее и позволит разгрузить платежную ведомость клуба. Сообщалось, что финансовая сторона вопроса не слишком волнует российского хоккеиста.

Из других важных игроков «Вашингтону» необходимо подписать нападающего Коннора Макмайкла (получал $2,1 млн, зарплату придется существенно увеличить). Также истекают контракты у защитников Тревора ван Римсдика, Тимоти Лильегрена и форвардов Брэндона Духейма, Давида Кампфа, Хендркиса Лапьера. При продлении контрактов с этими игроками существенных трат не предвидится.

40-летний Александр Овечкин завершил свой 21-й сезон в НХЛ с лучшими показателями в «Вашингтоне» по набранным очкам и заброшенным шайбам. В активе россиянина 64 (32+32) балла в 82 играх.