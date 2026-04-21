В Подмосковье построят дома в составе ЖК «Пушкино Град»

Девелопер ДЕЛО постоит дома в ЖК «Пушкино Град» в Пушкинском округе, работы продолжаются согласно графику. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты ведут работы по фасадам, монтажу инженерных сетей и внутренних перегородок. Во всех трех зданиях завершен монтаж этажных щитов, на 90% выполнены системы заземления и молниезащиты.

На территории ЖК возведут 21 жилой дом переменной этажности, построят школу, два детских сада, поликлинику на 167 посетителей в смену, собственный акватермальный комплекс (ФОК). На первых этажах жилых домов разместятся магазины, салоны красоты и кофейни. Полностью сдать комплекс в эксплуатацию планируется к 2030 году.

