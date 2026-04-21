Штраф или лишение прав: ГАИ разъяснила последствия установки неродных ламп в 2026 году

Установка LED-ламп в фары, предназначенные для галогена, остается под строгим запретом. Глава Госавтоинспекции Михаил Черников напомнил, чем рискуют водители — от денежных штрафов до реального лишения прав и угрозы пожара, пишет "За рулем».

Правовой аспект: почему это запрещено

С точки зрения закона, любая замена типа источника света (например, установка светодиода в цоколь для галогенной лампы) является нарушением требований безопасности. Основным документом здесь выступает «Перечень неисправностей», при которых эксплуатация авто запрещена.

Ключевым является пункт 3.2 этого перечня. Он гласит, что класс установленного источника света должен строго соответствовать тому, что предусмотрел завод-изготовитель в документации к автомобилю. Если фара рассчитана на галоген, установка светодиода делает участие в дорожном движении незаконным.

Ответственность и штрафы в 2026 году

Наказание за «неродной» свет зависит от того, как именно инспектор квалифицирует нарушение. В 2026 году применяются две основные статьи КоАП РФ:

Часть 1 статьи 12.5: Применяется за управление ТС при наличии неисправностей. Нарушителю грозит штраф в размере 500 рублей.

Часть 3 статьи 12.5: Самая суровая мера. Если установка ламп сопровождается несоответствием цвета и режима работы огней требованиям безопасности, водителя могут лишить прав на срок от 6 месяцев до 1 года с конфискацией самих ламп.

Технические риски и угрозы безопасности

Помимо юридических проблем, использование нештатных светодиодов несет в себе серьезные эксплуатационные риски, о которых предупреждают эксперты и руководство ГАИ: