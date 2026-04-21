Радимов назвал возможные причины конфликта с Талалаевым

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов в разговоре со «Спорт-Экспрессом» высказался о возможных причинах неприязненного к нему отношения со стороны главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

Напомним, Талалаев в прямом эфире на «Матч! Премьер» жестко осадил Радимова из-за фамильярного обращения «Андрюша». Ранее тренер «Балтики» говорил, что еще 22 года назад Радимов мог совершить поступок, но не сделал этого.

Радимов отметил, что такая реакция Талалаева — его проблема. Он подчеркнул, что не собирается встречаться и выяснять отношения с оппонентом: «Талалаев — 864-я проблема в моей жизни».

«Что касается его слов про 22 года, то я пытался вспомнить, что же тогда было. Я играл на Евро в Португалии, обыграл «Спартак» с Талалаевым, который был там переводчиком. Кстати, по-моему, мы сделали это дважды. А, ну и с Булановой я встретился первый раз! Может быть, это его колеблет. Это три варианта, которые пришли мне на ум. Возможно, он либо был неравнодушен к Булановой, либо хотел вместо меня попасть в заявку в Португалию», — предположил Радимов.

Других причин бывший супруг певицы Татьяны Булановой припомнить не смог.

Андрей Талалаев отбыл четырехматчевую дисквалификацию, которую заработал после инцидента в концовке матча с ЦСКА. В матче 26-го тура с «Ахматом», который пройдет 23 апреля в Грозном, главный тренер «Балтики» сможет вернуться на тренерскую скамейку.