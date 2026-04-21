На юге Подмосковья приступили к строительству надземного паркинга

Строительство многоуровневого паркинга на 309 машино-мест началось в жилом комплексе «Новое Видное», группа «Самолет» реализует проект в Ленинском округе. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Специалисты ведут подготовительные работы и устройство свайного основания, строительно-монтажные работы осуществляются в ежедневном режиме с использованием спецтехники. Площадь объекта составит 10,7 тыс. кв. м, на первом этаже появятся автомойка и станция технического обслуживания автомобилей на четыре поста. На прилегающей территории обустроят пешеходные дорожки, проведут озеленение с высадкой газона и кустарников, установку скамеек и наружного освещения.

На территории ЖК появятся более 60 корпусов, а на первых этажах домов откроются магазины, кафе и салоны красоты. Там возведут семь детских садов, четыре школы, поликлинику, торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.