Новые правила СБП: кому придется вручную вводить новую графу при отправке денег с 1 июля

Финансовая система России готовится к масштабному обновлению безопасности. С середины лета 2026 года в Системе быстрых платежей (СБП) вводится обязательная идентификация по ИНН. Эксперты объяснили, как это отразится на обычных пользователях и почему нововведение станет фатальным для финансовых мошенников, пишет « Прайм ».

Прощай, анонимность дропперов

Главная цель нововведения — борьба с «дропперами» (подставными лицами, которые обналичивают украденные деньги). По словам юриста Александра Хаминского и представителей НСПК, ИНН является «сквозным» и практически неизменяемым идентификатором. В отличие от номера телефона или паспорта, которые преступники могут легко сменить, ИНН привязан к человеку пожизненно. Это позволит регулятору мгновенно видеть всю цепочку перевода денег, даже если мошенник открыл счета в разных банках.

Как это будет работать для обычных граждан

Для добросовестных отправителей процесс технически практически не изменится. Банковское сообщество подготовило максимально комфортный переход:

Автоматизация: В большинстве случаев банки будут проставлять ИНН автоматически, используя данные из своих баз. Вам не придется запоминать и вводить 12-значный номер при каждом переводе.

Кого коснется: Новое правило распространяется на все типы операций через СБП: между физическими лицами, а также платежи от юридических лиц гражданам.

Что нужно сделать: Самостоятельно обновить данные или предоставить ИНН в банк придется только тем, у кого этот номер ранее не был зафиксирован в системе банка (например, при упрощенной идентификации).

Юридический контекст и сроки

Решение о введении обязательного ИНН в СБП было озвучено представителями НСПК на форуме «Антифродум» в апреле 2026 года. Это логическое продолжение закона, подписанного президентом в июне 2025 года, который ввел уголовную ответственность за дропперство (до 6 лет лишения свободы). Система «Мир» уже успешно использует ИНН как идентификатор рисков, и теперь этот опыт переносится на СБП для создания единого контура финансовой безопасности.