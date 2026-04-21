Золотой путь домой: семьи из Барнаула переплатили 50 тысяч из-за произвола вьетнамского лоукостера

Более 40 пассажиров, планировавших вернуться из Нячанга в Барнаул, оказались в патовой ситуации. Вьетнамский лоукостер аннулировал их билеты непосредственно перед вылетом, сославшись на технические изменения, и оставил людей без жилья и поддержки, пишет Царьград со ссылкой на Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Хаос в аэропорту Нячанга

Инцидент произошел с пассажирами рейса Нячанг — Барнаул авиакомпании VietJet Air. Около 40 россиян получили уведомления об аннуляции бронирования в последний момент. Официальная формулировка перевозчика — «перекомпоновка самолета» — вызвала массу вопросов, так как на стойках регистрации туристам озвучивали иные версии: от перегруза багажным отделением до необходимости взять дополнительный запас топлива для длительного перелета.

Удар по самостоятельным путешественникам

В наиболее тяжелом положении оказались туристы, бронировавшие перелет самостоятельно через агрегаторы. В отличие от организованных групп, чьи интересы представляют туроператоры, «одиночки» столкнулись с полным игнорированием со стороны авиакомпании. Им не предоставили питание и гостиницу, несмотря на длительное ожидание. Людям пришлось за свой счет искать ночлег и покупать новые билеты. По сообщениям очевидцев, некоторым семьям возвращение домой с пересадками через Москву или Новосибирск обошлось в дополнительные 30–50 тысяч рублей сверх стоимости аннулированного билета.

Юридические перспективы и ответственность агрегаторов

Представители VietJet Air уклоняются от прямых комментариев, перекладывая ответственность на посредников. В свою очередь, билетные агрегаторы заявляют, что являются лишь технической платформой и не отвечают за действия перевозчика. Юристы в области туризма подчеркивают, что пассажиры имеют право на возмещение всех понесенных убытков и морального вреда через суд. Для этого необходимо зафиксировать факт отказа в перевозке и сохранить все чеки на непредвиденные расходы. Если компания не докажет, что отмена была вызвана вопросами безопасности полета, закон будет на стороне туристов.