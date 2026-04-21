Трезвость с подвохом: нарколог озвучил реальный срок, за который мозг забывает об алкоголе

Мнимое чувство бодрости и ложная уверенность в контроле часто приводят к срывам у тех, кто решил завязать со спиртным. Врач-нарколог Руслан Исаев в беседе с « Лентой.ру » раскрыл, почему критический порог восстановления организма наступает только через шесть месяцев.

Опасная иллюзия первого этапа

Первые три месяца без алкоголя часто дарят человеку эйфорию: функции печени приходят в норму, стабилизируется сердечный ритм, а нервная система начинает работать без внешних стимуляторов. Однако, по мнению психиатра-нарколога Руслана Исаева, именно это субъективное улучшение самочувствия становится главной угрозой. Пациент начинает верить, что он полностью восстановился и может «контролировать» употребление, что практически всегда ведет к возвращению в зависимость.

Биологическое и психологическое восстановление

Если употребление было систематическим и длительным, внутренним органам требуется гораздо больше времени на глубокую регенерацию. В то время как кровь и печень очищаются относительно быстро, нервной системе на перестройку могут потребоваться годы. Нарколог выделяет два ключевых аспекта реабилитации:

Поведенческие сценарии: За 180 дней человек успевает сформировать новые способы борьбы со стрессом, которые не включают в себя допинг.

Стабильность состояния: Интервал от трех до шести месяцев считается «золотым стандартом» стационарной реабилитации, так как именно в этот период закрепляются новые нейронные связи.

Почему шесть месяцев — минимальный порог

Срок в полгода является индикатором стабильности. За это время проходят основные кризисы отмены и сглаживаются резкие перепады настроения. Руслан Исаев подчеркивает, что оценка успеха в борьбе с алкоголизмом возможна только тогда, когда трезвый образ жизни становится для человека естественным фоном, а не ежедневной борьбой. Только преодолев полугодовую отметку, можно говорить о формировании устойчивой ремиссии.