РПЛ опубликовала список игроков, которые пропустят 26-й тур из-за дисквалификации

Российская премьер-лига опубликовала список футболистов, которые не смогут принять участие в 26-м туре чемпионата, который стартует 21 апреля, по причине дисквалификации.

Из-за перебора карточек ЦСКА лишился в матче с «Рубином» своего лидера полузащиты Максима Кисляка. Впрочем, серьезные потери есть у казанцев: матч пропустят главный голеадор Мирлинд Даку, а также Егор Тесленко.

В центральном матче тура «Спартак» сыграет с «Краснодаром». Игра может стать ключевой в чемпионате, а красно-белым не сможет помочь основной центральный защитник Кристофер Ву, который, по идее, должен был бы сдерживать грозного форварда «быков» Джона Кордобу.

Также из-за перебора карточек в туре не сыграют: Кирилл Заика («Сочи»), Гедеон Гузина («Оренбург»), Сергей Божин, Никита Чернов, Михайло Баньяц (все — «Крылья Советов»), Свен Карич («Пари НН»), Мохаммед Аззи, Сослан Кагермазов (оба — махачкалинское «Динамо»), Максим Сидоров («Ахмат»), Чинонсо Оффор («Балтика»).

Нападающий «Пари НН» Олакунле Олусегун не сыграет с Оренбургом из-за удаления в предыдущем матче после двух желтых карточек.

Не сможет находиться на скамейке запасных из-за дисквалификации главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов. А вот главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев свой четырехматчевый бан уже отбыл.