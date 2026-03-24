Революция или косметический ремонт: что ждет русские лыжи и лично Елену Вяльбе

В российском зимнем спорте начались большие перемены. Первым шагом стало избрание президентом Ассоциации лыжных видов спорта депутата Госдумы РФ от ЛДПР Дмитрия Свищева, который сменил на этом посту Елену Вяльбе.

Кто такой Свищев

56-летний Дмитрий Свищев — человек опытный в политике и спорте. В Госдуме он с 2007 года, возглавлял думский комитет по физической культуре и спорту, сейчас является первым заместителем его главы.

Уже более 15 лет Свищев возглавляет федерацию керлинга. За это время громких побед на крупнейших соревнованиях у российских керлингистов, пожалуй, не было. Женская сборная выигрывала чемпионат Европы в 2006 и 2012 годах, но та звездная команда сформировалась еще до президенства Свищева. Настоящая заслуга федерации — в развитии этого нового для страны вида спорта. Керлинг-центры появились в многих городах, немало было сделано для популяризации керлинга.

Сам Свищев занимался горными лыжами, дошел до кандидата в мастера. Работал в федерации сноуборда, занимался продвижением других экзотических видов спорта. Кандидатуру депутата на пост главы Ассоциации фактически выдвинул министр спорта Михаил Дегтярев. Главы лыжных федераций послушно проголосовали.

Зачем нужна Ассоциация лыжных видов спорта

Ассоциация лыжных видов спорта России было создана еще в 2005 году. Ее главная и, по сути, единственная задача — представлять страну на международных форумах FIS. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) объединяет несколько видов спорта — лыжные гонки, горнолыжный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл и сноуборд. В России такой объединенной федерации не было — ее создание предполагается в апреле. Возглавляла Ассоциацию Елена Вяльбе — просто как глава ФЛГР, крупнейшей лыжной федерации.

По поводу назначения Свищева главой Ассоциации есть один вопрос — депутат находится под западными санкциями, не помешает ли ему это осуществлять международную деятельность?

Дегтярев уже анонсировал создание объединенной лыжной федерации и объявил, что будет рекомендовать Свищева на должность главы новой организации. Не очень понятно, зачем было проводить выборы руководителя Ассоциации, если нужда в ней отпадет после создания объединенной федерации. Или не отпадет?

Что будет с Еленой Вяльбе

Олимпийская чемпионка Елена Вяльбе руководит Федерацией лыжного спорта России (ФЛГР) с 2010 года. Именно при ней российские лыжи вновь стали конкурентноспособными на международной арене после падения, которое произошло в 90-х. Вяльбе неосторожно проговорилась, что в апреле уже не будет руководить ФЛГР, поскольку и самой федерации такой не будет.

У Свищева с Вяльбе хорошие отношения. Он уже выразил надежду, что Елена Валерьевна продолжит работу в лыжах. Вероятно, она будет руководить лыжным «отделением» в объединенной федерации. То есть по факту в ее работе мало что изменится, только появится начальник над ней. И ряд ключевых решений, в частности, по финансированию, будет принимать глава объединенной федерации, а не она. В том, что изберут именно Свищева, сомнений практически нет. Скорее всего, и выборы-то будут формальными, безальтернативными. По крайней мере, о других кандидатах ничего не было слышно.

Вообще, пока не очень ясно, какой будет структура новой организации. Просто произойдет механическое слияние нескольких федераций и над ними появится управляющая верхушка?

В России ранее уже была создана объединенная федерация водных видов спорта, вслед за ней появилась и объединенная гимнастическая федерация. Само по себе объединение в одну организацию лыжников тоже кажется естественным — существует же такая махина как FIS. Дьявол, как говорится, в деталях. А они станут прорисовываться по ходу работы.

Губерниев успокоится?

Известный комментатор Дмитрий Губерниев уже много лет критиковал Елену Вяльбе. Иногда по делу — медийная сторона в лыжных гонках провисала, и здесь лыжи проигрывали биатлону, в популяризацию которого неистовый комментатор внес немалый вклад. Чаще — по надуманным предлогам.

Губерниев даже собирался претендовать на пост главы ФЛГР. Но затем заявил, что отказывается от этой идеи и просит отдать голоса своих потенциальных избирателей Дмитрию Свищеву. Это смешно. Потому что непонятно, как будет проходить избрание главы объединенной федерации и были ли вообще у Губерниева какие-то голоса.

Интересно, как изменятся отношения Губерниева и Вяльбе, если прославленная лыжница формально оставит пост главы федерации, но по факту по-прежнему будет руководить лыжными гонками. Ведь теперь ответственность за многие вещи упадет с плеч Вяльбе.