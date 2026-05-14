В Московской области провели оптимизацию услуги в сфере детского отдыха

В Подмосковье внедрили умный сервис в электронную форму услуги по формированию и ведению Реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, он будет автоматически проверять наличие лагеря в реестре. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь пользователям больше не нужно вручную вводить данные учреждения — система сама подтягивает данные и предзаполняет актуальные сведения о выбранном лагере», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, нововведение сократит время заполнения заявления и поможет избегать ошибок при подаче заявки. Найти услугу «Формирование и ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления» можно на региональном портале госуслуг в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Регистрация и учет». Реестр представляет собой список зарегистрированных детских лагерей в регионе, где есть информация об условиях проживания, программах, досуге и стоимости путевок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.