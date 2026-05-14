Власти отреагировали: житель Беловского округа пожаловался на ржавую и вонючую воду из крана

Житель Беловского муниципального округа обратился в редакцию с тревожной жалобой. По его словам, из водопроводного крана в его доме течет жидкость, которую сложно назвать питьевой водой. Фотографию и описание проблемы мужчина из села Старопестерево прислал в редакцию VSE42.RU .

Как сообщил сам заявитель, вода имеет не только характерный ржавый оттенок, но и, по его мнению, крайне неприятный, резкий запах. Пить такую жидкость, равно как и использовать ее для бытовых нужд, невозможно.

«Одна рыжая и вонючая вода. За что деньги платить», – возмущается сельчанин.

Журналист VSE42.RU обратился за официальным комментарием в управление жизнеобеспечения населенных пунктов администрации Беловского муниципального округа. Там, как сообщается, не стали отрицать наличие проблемы.

Собеседник издания рассказал, что наиболее вероятной причиной ухудшения качества воды могла стать аварийная ситуация на местном водопроводе.

«После порыва некоторое время из системы могла поступать ржавая вода», – уточнили корреспонденту редакции.

Ранее сообщалось, что эпидемиолог Полибин предупредил россиян об опасности некипяченой воды.