По пояс в дыре с фекалиями: подруга сняла на видео, как россиянка достает телефон с деньгами под чехлом из гор отходов
«Сибдепо»: девушка в Кузбассе залезла в выгребную яму ради спасения телефона
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Малышенко]
Настоящий экстрим и добровольное погружение в зловонную бездну устроила себе юная жительница Кузбасса. Поводом для отчаянного поступка, как информируется в социальных сетях, стало спасение дорогого телефона, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
По информации издания, девушка случайно уронила дорогостоящий телефон прямо в глубокую дыру уличного туалета. Жительница Кузбасса полезла в выгребную яму за своим гаджетом. Свидетельницей инцидента стала ее подруга, которая сняла происходящее на телефон. На кадрах видно, как девушка, находясь по пояс в дыре, методично обыскивает горы содержимого.
По данным истории, финал этой истории оказался счастливым для владелицы телефона. Девушка, вооружившись перчатками, все-таки вытащила из отходов гаджет белого цвета. Под чехлом лежали деньги, которые тоже не пострадали. Девушка, как сообщается, тут же поделилась шоком со зрителями, не скрывая эмоций от пережитого.
«Это я на день рождение съездила», — комментирует происходящее жительница Кузбасса.
Ранее сообщалось, что киберэксперт предупредил о смертельной опасности и медленном убийстве гаджета.