«На фоне ревности и обиды»: в Тюмени 39-летний безработный разбил окно и поджег шторы в комнате соперника

Житель Тюмени, движимый чувством ревности, решился на крайние меры — он поджег квартиру в общежитии, где проживал его знакомый. Как информирует пресс-служба полиции, злоумышленника оперативно задержали правоохранители, сообщил nashgorod.ru.

По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую службу от очевидца. Звонивший обнаружил горящую комнату в общежитии. После того как пожарные ликвидировали пламя, специалисты установили причину случившегося — это был не случайный пожар, а умышленный поджог.

Подозреваемым, как выяснилось, оказался 39-летний безработный тюменец. Согласно информации полиции, в тот момент его знакомый распивал спиртные напитки с женщиной, к которой ревнивец испытывал явную симпатию. Не сумев совладать с эмоциями, мужчина на почве ревности и обиды разбил окно в комнату приятеля, после чего с помощью обычной зажигалки поджег висевшие на окне шторы.

Огонь быстро распространился, однако. Обошлось без жертв. Материальный ущерб от действий поджигателя, по подсчетам специалистов, составил 150 тыс. руб.

В связи с произошедшим следственные органы возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Как уточняется в сообщении, фигуранту грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что невеста убитого чемпиона России Дмитрия Исаева впервые вышла на связь после трагедии.