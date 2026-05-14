В Подмосковье спасли почти 700 детей, родившихся на раннем сроке

С начала 2026 года в Подмосковье спасли 687 детей, рожденных раньше положенного срока, при этом 96 из них появились на свет с экстремально низкой массой тела. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Каждый такой случай требует максимальной концентрации всей системы: от момента родов до выхаживания. В родовспомогательных учреждениях региона работают высококвалифицированные специалисты», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, все медицинские учреждения оснастили современным медоборудованием, что также позволяет оказывать необходимую помощь. Беременные, роженицы и новорожденные могут получить ее в рамках 3-уровневой системы родовспоможения, куда входят роддома, перинатальные центры и областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского.

Узнать подробнее о системе родовспоможения можно на портале «Стань мамой в Подмосковье». Напомним, в Подмосковье реализуется нацпроект «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.