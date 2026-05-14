Настоящий рыбный бум: озеро Большой Берчикуль в Кузбассе превращают в современный центр промысла

Министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кемеровской области Евгений Бойко в соцсетях высказал мнение, согласно которому в регионе ожидается появление большого количества рыбы на прилавках магазинов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации министра, объемы вылова на знаменитом в регионе озере Большой Берчикуль, как прогнозируется, вырастут сразу в шесть раз. По словам главы ведомства, годовой план добычи рыбы на этом водоеме составит 31 тонну.

По данным издания, ранее показатели были кратно ниже. Такое увеличение, как поясняется, станет возможным благодаря системной работе по развитию промысла.

«Это позволит не только обеспечить жителей свежей рыбой, но и создать новые рабочие места», — подчеркнул Евгений Бойко.

Команда губернатора Ильи Середюка, как утверждается в сообщении Сибдепо, намерена превратить озеро Большой Берчикуль в современный центр рыболовства. Это, в свою очередь, обеспечит создание новых рабочих мест для местных жителей — в регионе появятся дополнительные вакансии.

Специалисты, по информации Бойко, уже провели осмотр береговой линии под будущие цеха по переработке улова. Конечная цель амбициозного проекта — сделать местную рыбу настоящим брендом Кузбасса, узнаваемым далеко за пределами региона.

