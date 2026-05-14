В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке

В четверг, 14 мая, на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, Дмитровском, Истринском и Клинском лесничествах – III класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу, 15 мая, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах спрогнозировали I класс опасности. В субботу, 16 мая, он установится в Бородинском, Волоколамском, Клинском, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах.

Температура воздуха днем в этот период составит +19-24 градусов, ночью – +10-14. Синоптики обещают переменную облачность, мозаичные дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

