Отель за 15 тыс. руб., дорогой «Цезарь» и никаких супермаркетов в центре: россиянка рассказала об отдыхе в Туле

Тула — город с населением, по разным данным, чуть более 460 тыс. человек. Для путешественников здесь представлен широкий выбор вариантов размещения: от пятизвездочного отеля, где ночь обойдется в 15 тыс. руб., до скромного хостела, койко-место в котором стоит всего 700 руб. Один из туристов, поделившийся своими впечатлениями, рассказал, что снимал комнату с собственной ванной в гостевом доме. По его словам, плюс такого решения — бюджетность, а минус — теснота. Он рассказал и о других расходах, сообщил newsnn.ru.

Питание, как уточняется, — одна из главных статей расходов в поездке. Путешественник выбрал четкую стратегию: завтракать и ужинать в номере, избегая лишних трат в кафе. Ему повезло — в гостевом доме оказались холодильник и микроволновая печь.

Главная сложность, по его словам, заключалась в том, что в центре Тулы почти нет привычных сетевых супермаркетов. Вокруг, как отмечает автор, расположены либо небольшие продуктовые магазины, либо сувенирные лавки. Поэтому приходилось ездить за продуктами на машине. При этом цены в тульских магазинах, как он утверждает, выше нижегородских.

«К слову, цены там выше нижегородских — стоимость хлеба, например, начинается от 70 руб.», — сообщила корреспондент NewsNN.

В кафе и ресторанах, по наблюдениям путешественника, ситуация аналогичная. Он всегда ориентируется по простому индикатору — салату «Цезарь». В Туле, как выяснилось, он оказался дороже, чем в Нижнем Новгороде.

Если все же хочется пообедать вне номера, но без серьезного удара по бюджету, есть рабочий вариант — столовая. Одна такая от популярной сети, которая представлена во многих городах, нашлась прямо в центре Тулы. По информации автора, полноценный обед из второго блюда, салата и напитка обходится примерно в 1 тыс. руб.

«Что касается передвижения по городу, то здесь тоже есть нюансы», — рассказала корреспондент NewsNN.

Оплата проезда на общественном транспорте банковской картой, как сообщается, обходится дешевле, чем наличными: 38 руб. против 45. А десятиминутная поездка на такси на небольшое расстояние, по словам путешественника, вышла в 167 руб.

Ранее эксперт Климов объяснил, когда выгоднее всего покупать билеты на южные направления.