В Люберцах построят воспитательно-образовательный комплекс в составе ЖК «Легенда Коренево»

В Люберцах на территории жилого комплекса «Легенда Коренево» возводят воспитательно-образовательный комплекс, застройщиком выступает ООО СЗ «Коренево Девелопмент». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители уже завершили монолитные работы по большинству стен, колонн и плит покрытия на третьем этаже объекта. В его состав войдут школа на 500 учеников и детский сад на 120 мест.

В здании обустроят лаборатории, музыкальные классы, зоны для проектной работы, библиотеку, спортивный блок, актовый зал, мастерские и художественные студии.

Комплекс находится вблизи Егорьевского шоссе в поселке Красково, на первых этажах домов появятся досуговые центры, кафе и предприятия бытового сервиса. Проект предусматривает детские и спортивные площадки, велодорожки, зарядные станции для электромобилей и автостоянку.

