Как штурмовик Александр Шаров стал в Долгопрудном связующим звеном власти и ветеранов СВО

В Долгопрудном Александра Шарова знают не только ветеранское сообщество и администрация городского округа, но и жители, которым его работа помогает в различных жизненных ситуациях. Благодаря программе «Герои Подмосковья» ветеран СВО, сержант запаса стал заместителем начальника отдела социальной поддержки и здравоохранения. Интернет-издание «Подмосковье Сегодня» рассказывает, как его военный опыт, лидерские качества и управленческие навыки стали опорой для людей в мирной жизни.

Командир отделения огневой поддержки

В зоне СВО Александр Шаров оказался практически с самого начала мобилизации, с октября 2022 года. С детства он с особым уважением относился к военным: восхищался их выправкой, собранностью и дисциплиной. Срочную службу проходил в миротворческих силах Российской Федерации в зоне вооруженного конфликта Абхазия — Грузия, где понял, как устроен коллектив в условиях риска и повышенной ответственности. Тогда он и предположить не мог, что спустя годы снова наденет военную форму и окажется на линии боевого соприкосновения.

Боевые задачи Александр выполнял в составе штурмового отряда 254-го полка. Сначала занимал должность заместителя командира взвода, затем стал командиром отделения огневой поддержки. В ходе боев ему приходилось принимать решения в экстремальных условиях, понимая, что от точности и четкости действий зависят жизни десятков бойцов.

«Как бы тщательно ты ни готовился к штурму, в реальном бою все равно что-то пойдет не по плану — обстановка меняется на глазах, и предугадать все невозможно. Главное — чтобы каждый боец был готов к неожиданностям. У нас, конечно, случались нештатные ситуации, но благодаря выдержке ребят и тому, что отряд работал как единый механизм, мы всегда добивались своего», — рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье Сегодня» Александр Шаров.

За участие в боевых действиях на территории Донбасса Александр был награжден медалью Суворова.

«Самое главное в боевом коллективе — доверие к товарищам. Трудно описать словами чувства, когда видишь, как бойцы делятся последним глотком воды, прикрывают спины друг друга в сложных и непредсказуемых боях», — поделился собеседник издания.

По словам сержанта запаса, самым большим источником сил для него на передовой была семья. Дома Александра Шарова ждали жена и дочка.

«Герои Подмосковья» — мост в мирную жизнь

Домой Александр вернулся в 2024 году. Перед ним встал вопрос: чем заниматься дальше. До СВО он работал старшим логистом в одной из крупных московских компаний, где руководил коллективом численностью более 200 человек. А специальная военная операция стала для него серьезной школой ответственности, управления и лидерства.

«Еще до мобилизации я хотел продолжить обучение и получить второе высшее образование, рассматривал направление психологии. А потом один из волонтеров скинул в чат информацию о региональной образовательной программе для участников СВО „Герои Подмосковья“. Я подумал: почему нет, нужно попробовать. Подал заявку, прошел все конкурсные этапы — тесты, собеседования, написал сочинение — и в итоге попал в проект», — рассказал интернет-изданию ветеран СВО.

Программа обучения в Высшей школе государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Александру понравилась. По его словам, она получилась насыщенной, содержательной и очень практичной.

«Занятия по государственному и муниципальному управлению, экономике и другим дисциплинам не ограничивались теорией. Каждая тема подкреплялась реальной практикой», — отметил Александр Шаров.

Наставником ветерана во время стажировки стал глава городского округа Долгопрудный Олег Сотник. Познакомившись с ветераном, руководитель муниципалитета оценил его управленческий потенциал и предложил работу в администрации. Так уже после первого учебного модуля Александр Шаров стал сотрудником отдела социальной поддержки и здравоохранения.

«Поначалу эта сфера для меня была не близка, я в ней практически не разбирался. Но со временем вник, начал понимать логику работы. К тому же с первых дней меня поддерживали и глава округа, и его заместители. Сейчас я чувствую себя уверенно на своей должности и понимаю, что это действительно мое место — возможность оставаться нужным людям и обществу», — отметил Александр Шаров в беседе с корреспондентом.

Александр Шаров считает, что фронт и социальная сфера не так уж далеки: и там, и тут важно понимать ситуацию, быстро принимать решения и брать на себя ответственность за тех, кто рядом.

Социальная поддержка как продолжение службы

На новой должности Александр Шаров занимается вопросами социальной защиты населения, здравоохранения, поддержки ветеранов и участников СВО, их семей. Он отвечает за то, чтобы горожане получали своевременную помощь, льготы, реабилитацию и консультации.

Активно ветеран специальной военной операции включился и в общественную жизнь округа и Подмосковья. Он участвует в организации волонтерской и гуманитарной помощи, встречается с молодежью.

В планах Александра — реализация проекта «Клинический контакт как средство повышения доверия к психологическому сопровождению участников СВО и их семей», который стал его выпускной работой в Высшей школе государственного управления.

«Основная идея проекта — снять неприятие и страх обращения к психологу, чтобы люди не думали, что это „ерунда“ и что все можно решить самому. После таких стрессовых состояний, как пребывание в зоне СВО, ранение, потеря близкого, очень важно обратиться к специалисту и проработать переживания, а не носить их в себе. Только тогда можно двигаться по жизни дальше», — сказал заместитель начальника отдела социальной поддержки и здравоохранения.

Александр Шаров уже в ближайшее время собирается подготовить презентацию проекта, смету и пойти к главе округа, чтобы показать свои наработки.

«Тогда уже будет понятно, насколько реалистично и быстро проект можно запустить в работу», — добавил собеседник издания.

История ветерана СВО Александра Шарова — это не только про карьерный рост. Это про то, как через программу «Герои Подмосковья» он нашел новый смысл, встроился в жизнь региона и продолжает служить Родине уже в гражданском статусе.

