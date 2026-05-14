Заблудившаяся лосиха: как совместными усилиями спасли дикое животное

На территорию садоводческого некоммерческого товарищества неожиданно забрела молодая лосиха. Об этом сообщил министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса Евгений Бойко. По словам главы ведомства, возраст незваной гостьи составляет всего один год — она практически еще детеныш.

Жители поселка, заметившие животное среди дачных участков, не растерялись. Как рассказал Бойко, на место происшествия оперативно прибыли инспекторы министерства. Вместе с местными жителями они приступили к акции по спасению.

Животному предстояло преодолеть серьезные препятствия, которые создал человек: высокие заборы, шлагбаумы и прочие ограждения, типичные для садоводческих территорий. Однако, как уточняется, совместными усилиями — слаженно и без лишней суеты — молодую лосиху удалось безопасно вывести обратно в лесную зону. Животное, по счастью, не пострадало и ушло в естественную среду обитания.

«Благодарю всех, кто не остался в стороне и помог в спасении дикой природы!» — отметил министр.

Ранее сообщалось, что губернатор Середюк снял на видео плавающего на спине зверька в реке Томь.