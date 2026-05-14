Географический конфуз: тиктокер Иван Золо перепутал два сибирских мегаполиса

Исполнитель и популярный тикток-блогер Иван Золо, планировавший в апреле текущего года выступить с концертами сразу на двух крупных площадках в Кузбассе, во время записи телевизионного кулинарного проекта допустил оговорку, перепутав наименования двух значимых сибирских мегаполисов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Оба запланированных на апрель выступления в регионе, по информации из открытых источников, отменились. Певец так и не заглянул ни в областную столицу — Кемерово, ни в Новокузнецк. Зато он успел посетить другие населенные пункты, в том числе Новосибирск, где, как уточняется, дал концерт 10 апреля.

Во время съемок кулинарного шоу, когда ведущие спросили Ивана о последнем городе в его гастрольном туре, по информации издания, произошла путаница. Зрители, посмотревшие выпуск, предположили, что логичным ответом была бы именно столица Сибири — Новосибирск, где артист совсем недавно выступал. Однако тиктокер выдал совсем другой ответ. В полной версии шоу он назвал Новосибирск Новокузнецком.

Сам артист, как отмечается, пока никак не комментировал эту географическую ошибку в своих социальных сетях. Но забавный фрагмент с оговоркой, по свидетельствам очевидцев, уже стремительно разлетелся по местным пабликам.

