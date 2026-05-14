Холод в квартирах: глава Гурьевска отреагировал на жалобы горожан — отопительный сезон снова возобновлен

В Кузбассе нашелся глава муниципалитета, который прислушался к голосам замерзающих жителей и пошел навстречу их просьбам. В отличие от других территорий, где отопление уже отключили, а люди продолжают мерзнуть в собственных квартирах, в Гурьевском муниципальном округе ситуацию удалось переломить, сообщил VSE42.RU .

Как сообщил в своем канале в мессенджере MAX глава округа Станислав Черданцев, на фоне массовых обращений и жалоб кузбассовцев на холод в домах было принято решение продлить отопительный сезон. Согласно опубликованной информации, тепло в домах гурьевчан будет сохраняться до 16 мая.

Черданцев обратился к тем жителям, которые уже начали самостоятельный ремонт внутренних отопительных систем. Он попросил их заранее предупреждать управляющие компании о своих планах, чтобы специалисты могли локально, по отдельным стоякам или квартирам, отключать подачу ресурса без ущерба для остальных.

«В связи с понижением температуры готовимся к запуску системы отопления», – написал мэр.

По информации издания, в других городах Кузбасса, как ранее сообщалось, отопление не включили обратно, несмотря на то что техническая возможность для этого существует. Тем временем жители, по свидетельствам очевидцев, буквально заваливают просьбами и жалобами как губернатора, так и мэра областной столицы — Кемерова, требуя вернуть тепло в остывшие батареи.

