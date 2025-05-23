Суперсенсация на чемпионате мира по хоккею: Канада с Кросби и Маккинноном осталась без медалей

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Швеции и Дании, определились полуфиналисты. Главная сенсация турнира — сборная Канады, укомплектованная звездами НХЛ, отправляется домой. Также не смогли пробиться в четверку сильнейших действующий чемпион мира Чехия и сильная сборная Финляндии.

Скромная Дания унизила великую Канаду

В последние годы Канада отправляла на чемпионаты мира, мягко говоря, экспериментальные команды, собранные из игроков нижних звеньев клубов-аутсайдеров и молодежи. Это не мешало ей победить в 2021 и 2023 годах, между чемпионствами было серебро 2022 года. На мировых форумах блистали средние по меркам НХЛ игроки вроде Эндрю Манжипане и Лоусона Крауза. Но год назад Канада не попала в полуфинал, и подход к комплектованию решено было изменить.

На турнир приехали суперзвезды Сидни Кросби и Нэтан Маккиннон, просто звезды Трэвис Конекны, Райан О`Райлли, Брейден Шенн, будущие звезды Адам Фантилли и Маклин Селебрини. Соперник канадцев в четвертьфинале сборная Дании могла похвастаться единственным видным игроком: после вылета «Виннипега» во втором раунде на подмогу родине экстренно вылетел Николай Эллерс.

Фото: [ ИИХФ ]

«Кленовые листья» пять раз играли в большинстве, но ни разу не реализовали численное преимущество. Канада смогла открыть счет только в третьем периоде. Защитник «Филадельфии» Трэвис Санхейм завершил атаку с участием Кросби и Конекны. Но за две с небольшим минуты до конца Эллерс сравнял счет, а на последней минуте выступающий в чемпионате Чехии Ник Олесен приговорил Канаду.

Чемпионы мира едут домой

Матч Швеция — Чехия дал ответ на вопрос, почему чехов прокатили мимо Турнира четырех наций, который прошел в феврале в Северной Америке. У чехов есть блистательные Давид Пастрняк и Мартин Нечас, но в остальном состав довольно средний. Шведы же привезли отличную команду, собрав практически всех свободных звезд. Даже Вильям Нюландер из «Торонто», переживший разочарование от вылета во втором раунде Кубка Стэнли, присоединился к сборной.

Фото: [ ИИХФ ]

Звено Нюландер — Вильям Карлссон — Лукас Реймонд доминировало на площадке. Реймонд и Лео Карлсоон оформили дубли, Филип Форсберг забил в пустые ворота. У чехов отличились Роман Червенка и Михал Шпачек. 5:2 — действующие чемпионы мира совершенно по делу завершают борьбу на турнире.

Образцовое большинство американцев

Сборная США выбила в полуфинале команду Финляндии — 5:2. Главные финские звезды сосредоточены в «Далласе», «Флориде» и «Каролине», которые еще продолжают борьбу в Кубке Стэнли, поэтому лоска сборной Финляндии не достает. Американцы же привезли на турнир очень интересную и достаточно молодую команду.

Фото: [ ИИХФ ]

Тон в игре сборной США создает звено, собранное из игроков «Юты» — Клейтон Келлер — Логан Кули — Конор Гарланд. Сыгранность помогла американцам дважды реализовать большинство: оба раза отличился Гарланд. Всего же у сборной США было три полноценных большинства, то есть процент реализации зашкаливающий.

Еще по шайбе забросили талант из «Миннесоты» Зеев Бийум, Шейн Пинто и Келлер.

Финны свои голы забили также в большинстве (Элли Толванен и Патрик Пуйстола), но этого было явно недостаточно.

Швейцария готова сделать шаг вперед

В последние годы Швейцария стала весомой силой в мировом хоккее — три серебра чемпионатов мира (2013, 2018, 2024). Можно задуматься и о чемпионстве. На групповом этапе Швейцария заняла первое место и получила самого слабого соперника в четвертьфинале.

Фото: [ ИИХФ ]

Швейцарцы спокойно разнесли сборную Австрии — 6:0, забросив три шайбы еще в первом периоде. Голы на счету Кристофа Берчи, Тимо Майера, Кена Ягера, Кевина Фиалы, Сандро Шмида и Симона Кнака.

В полуфиналах 24 мая сыграют Швейцария — Дания и США — Швеция.