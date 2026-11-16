Атака дронов на Кубань 16 ноября: число пострадавших в станице Северской выросло до шести человек — что известно

Общество

Количество пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на станицу Северскую в Краснодарском крае увеличилось до шести человек. Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщили в оперативном штабе региона. По предварительным данным ведомства, среди получивших травмы жителей есть один ребенок.

Кроме того, в оперштабе уточнили обстановку в поселке Ильинском, где из-за падения обломков сбитого БПЛА загорелось промышленное предприятие. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных и оперативных служб, задействованные в ликвидации возгорания.

Предыдущий инцидент с беспилотниками в Татарстане

Днем ранее, 15 ноября, атаке беспилотных летательных аппаратов подверглась промышленная зона на территории Татарстана. В результате того налета травмы также получили шесть человек, в том числе сотрудник Росгвардии, обеспечивавший охрану одного из промышленных объектов.

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