Бывший голкипер Овчинников может возглавить «Локомотив»

«Локомотив» планирует назначить Сергея Овчинникова исполняющим обязанности главного тренера, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Знаменитый в прошлом вратарь «Локомотива» и сборной России в настоящее время трудится директором академии клуба. По данным источника, в штаб 56-летнего специалиста войдут Сергей Бородюк, Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин.

6 ноября председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объявил об уходе главного тренера команды Михаила Галактионова. Однако официально Галактионов до сих пор значится на сайте клуба главным тренером. Гендиректор «Локо» Борис Ротенберг отказывается уволить специалиста с выплатой ему компенсации в 60 млн руб.

Сообщалось, что на ближайшем совете директоров рассмотрят вариант с увольнением самого Ротенберга.