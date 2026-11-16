Зарплата стоит на месте, а цены растут: как заставить работодателя провести индексацию

Цены в магазинах и счета за коммунальные услуги увеличиваются, а зарплата годами остается прежней. Многие сотрудники даже не подозревают, что индексация заработка — не добрая воля начальства, а предусмотренная законом обязанность работодателя. Как добиться пересмотра выплат и в каких случаях руководство рискует получить штраф, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Обязанность повышать реальное содержание заработной платы закреплена в статье 134 Трудового кодекса РФ. Индексация должна учитывать рост потребительских цен, однако единого для всех компаний процента повышения и общей даты перерасчета закон не устанавливает. Для коммерческих организаций порядок, периодичность и условия индексации должны быть определены коллективным договором, соглашениями или локальными нормативными актами. При этом отсутствие такого порядка не освобождает работодателя от обязанности проводить индексацию.

«К сожалению, часто случается, что работодатели не индексируют зарплаты. С одной стороны, у нас Трудовой кодекс предусматривает индексацию заработных плат, но механизм обеспечения повышения реального содержания заработной платы прописан не для всех работодателей одинаково», — отметила Бессараб.

По словам депутата, компании также вынуждены учитывать ситуацию на рынке труда. При низкой безработице работодателям приходится конкурировать за специалистов, поэтому многие пересматривают зарплаты в начале года, ориентируясь в том числе на инфляцию и среднеотраслевые показатели.

Если зарплата не индексируется, первым делом стоит выяснить, какой порядок повышения предусмотрен внутри организации. Для этого необходимо изучить положение об оплате труда, коллективный договор и другие документы, регулирующие выплаты сотрудникам. Затем лучше обратиться к работодателю письменно с просьбой разъяснить, когда проводилась последняя индексация, каким способом рассчитывается ее размер и планируется ли очередное повышение.

«Начинать лучше в досудебном порядке, непосредственно с работодателя», — посоветовала парламентарий.

Если договориться не удалось, следующим шагом может стать обращение в профсоюзную организацию. При ее отсутствии или если она не помогла решить вопрос, работник вправе обратиться в Государственную инспекцию труда.

Отсутствие индексации не следует путать с ситуацией, когда зарплата просто не достигает МРОТ. Это разные требования трудового законодательства. Даже если сотрудник получает больше минимальной зарплаты, это не отменяет обязанности работодателя обеспечивать повышение ее реального содержания. При этом, как отметила Бессараб, многие работники предпочитают не вступать в затяжные разбирательства, а искать другое место работы. По ее словам, иногда сотрудники фактически «голосуют» за отношение работодателя к ним заявлениями об увольнении.