Инициатива Минпромторга: какие ретроавтомобили в России смогут освободить от утильсбора

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило проект постановления правительства, меняющий условия освобождения раритетных машин от уплаты утилизационного сбора. Согласно инициативе ведомства, одного лишь достижения автомобилем 30-летнего возраста станет недостаточно для получения льготы — транспортное средство потребуется официально признать культурной ценностью в установленном законом порядке, сообщает агентство «ПРАЙМ» со ссылкой на РИА Новости .

При этом базовые технические и эксплуатационные критерии для ретротранспорта сохраняются в полном объеме:

Возраст: с момента выпуска автомобиля должно пройти не менее 30 лет;

Оригинальность конструкции: машина должна иметь оригинальные двигатель, кузов и раму (если она предусмотрена конструкцией) либо быть восстановленной до первоначального заводского состояния;

Цель использования: транспортное средство не должно применяться в коммерческих целях — для платной перевозки пассажиров или грузов.

Таким образом, если документ будет утвержден, владельцам и покупателям машин старше трех десятилетий, не получивших статус культурной ценности, придется уплачивать утилизационный сбор на общих основаниях.

Единый порядок администрирования и вопрос о ставках

Помимо уточнения правил для ретроавтомобилей, проект Минпромторга направлен на систематизацию нормативной базы: ведомство предлагает объединить разрозненные правила расчета и взимания утильсбора в единый документ, а также регламентировать процедуру зачета и возврата излишне уплаченных средств. В министерстве отдельно подчеркнули, что дополнительного повышения ранее утвержденных ставок утилизационного сбора данный проект не предусматривает.

Документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 10 ноября 2026 года и в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения. До официального принятия постановления правительством продолжают действовать прежние правила освобождения от платежа.