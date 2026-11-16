ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 2 декабря

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО. Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024 г. Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/ . Дата начала приема заявок на участие в торгах – 16.11.2026 Дата окончания приема заявок – 27.11.2026 Дата, время проведения торгов – 02.12.2026 в 12 ч. 00 мин. по моск. вр. Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 700 +/- 19 кв. м, к/н: 50:09:0050525:2340, адрес: МО, г. о. Солнечногорск, д. Белавино, кв-л Белавино-4, ул. Солнечная, з/у 15. П.1468-ПОТ от 22.09.26. Собств.: Дыкина Е. Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 116 800,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 72,1 кв. м, к/н: 50:15:0000000:30126, адрес: МО, г. Балашиха, пр-кт Ленина, д. 53, кв. 208. П.1481-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Сизов О. О. Взыск: Кузнецов М. В. Цена: 9 350 000,00 р.

2. Кв-ра, общ. пл. 44,4 кв. м, к/н: 50:15:0000000:143688, адрес: МО, г. Балашиха, проезд Северный, д. 15, кв. 19. П.1499-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Галкин Е. С. Взыск: КПК «Фонд Ипотечного Кредитования». Цена: 4 016 760,00 р.

3. Кв-ра, общ. пл. 34,1 кв. м, к/н: 50:15:0000000:39764, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Гагарина, д. 16, кв. 41. П.1502-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Симонов И. П. Взыск: Демченко Н. И. Цена: 3 995 000,00 р.

4. Кв-ра, общ. пл. 75,3 кв. м, к/н: 50:15:0000000:64634, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, кв. 109. П.1540-ПОТ от 13.10.26. Собств.: Орлова (Петрушина) Е. Е. Взыск: ПАО Банк ПСБ. Цена: 5 719 480,00 р.

5. Кв-ра, общ. пл. 44 кв. м, к/н: 50:15:0040502:7304, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Реутовская, д. 26, кв. 343. П.1544-ПОТ от 13.10.26. Собств.: Храмцова А. Л. Взыск: АО ТБанк. Цена: 6 156 997,44 р.

6. Зем. уч., общ. пл. 882 +/- 21 кв. м, к/н: 50:06:0070501:1660, адрес: МО, Шаховской р-н, д. Кобылино. П.1492-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Рогулев И. В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 250 240,00 р.

7. Кв-ра, общ. пл. 61,1 кв. м, к/н: 50:11:0000000:138365, адрес: МО, м. о. Истра, г. Дедовск, ул. Больничная, д. 13, кв. 69. П.1426-ПОТ от 04.09.26. Собств.: Зудина М. В. Взыск: АО Банк БЖФ. Цена: 4 528 800,00 р.

8. Зем. уч., общ. пл. 737 +/- 10 кв. м, к/н: 50:08:0060239:867, адрес: МО, г. о. Истра, д. Загорье. П.1434-ПОТ от 11.09.26. Собств.: Кептя А. Ю. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 690 940,35 р.

9. Зем. уч., общ. пл. 768 +/- 10 кв. м, к/н: 50:08:0060239:1160, адрес: МО, дер. Загорье. П.1450-ПОТ от 11.09.26. Собств.: Демидова А. А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 612 000,00 р.

10. Зем. уч., общ. пл. 713 +/- 9 кв. м, к/н: 50:08:0070202:840, адрес: МО, м. о. Истра, д. Шишаиха, ул. Надежды, з/у 334. П.1482-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Калинина И. А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 704 718,00 р.

11. Жил. дом, общ. пл. 108,8 кв. м, к/н: 50:08:0040357:1883; зем. уч., общ. пл. 600 +/- 9 кв. м, к/н: 50:08:0040357:1639. Адрес: МО, м. о. Истра, д. Еремеево, кв-л 0040357, д. 1639. П.1497-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Унанян Н. С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 042 880,00 р.

12. Зем. уч., общ. пл. 847 +/- 10 кв. м, к/н: 50:08:0070202:624, адрес: МО, м. о. Истра, д. Шишаиха, ул. Надежды, з/у 13. П.1507-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Саргсян Г. В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 616 553,28 р.

13. Кв-ра, общ. пл. 57,9 кв. м, к/н: 50:03:0000000:1549, адрес: МО, г. Клин, ул. Мира, д. 34, кв. 28. П.1484-ТАИ от 29.09.26. Собств.: Лапутин В. Л. Взыск: АО ТБанк. Цена: 4 553 765,52 р.

14. Кв-ра, общ. пл. 34,10 кв. м, к/н: 50:20:0040111:4118, адрес: МО, г. Одинцово, мкр. Клубничное поле, д. 7, кв. 113. П.1520-ПОТ от 05.10.26. Собств.: Елкина А. Б. Взыск: АО «Банк Развитие-Столица». Цена: 6 507 294,68 р.

15. Кв-ра, общ. пл. 86,3 кв. м, к/н: 50:10:0010105:1502, адрес: МО, г. Химки, ул. 9 Мая, д. 4А, к. 3, кв. 15. П.1506-ПОТ от 29.09.26. Собств.: Джамалханов Н. Н., Джамалханова З. М. Взыск: АО ТБанк. Цена: 9 983 615,84 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.