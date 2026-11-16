Налоги и банки: ЦБ и ФНС разработают критерии выявления регулярных доходов по переводам

Минфин одобрил передачу ФНС данных о переводах физлиц начиная с 2027 года

Общество

Министерство финансов России поддержало корректировку сроков применения нормы, обязывающей Банк России передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) сведения о переводах между физическими лицами. Как сообщил 15 ноября заместитель министра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, ведомство готово ограничить действие нового механизма исключительно операциями, совершенными начиная с 1 января 2027 года, передает «Интерфакс» со ссылкой на RuSamara.

Изначально формулировка поправок, внесенных ко второму чтению законопроекта № 617-9 (изменение статьи 85 Налогового кодекса), предполагала, что норма вступит в силу в 2027 году, но охватит транзакции начиная с 1 января 2026 года. На этот нюанс указал глава бюджетного комитета Андрей Макаров, после чего замминистра пояснил, что прежняя дата перешла из весеннего законопроекта о повышении прозрачности экономики, и с учетом графика принятия поправок учет целесообразно вести с 2027 года.

Как будет работать обмен данными между ЦБ, банками и налоговой

Согласно предлагаемым изменениям в Налоговый кодекс, Центробанк будет направлять в ФНС информацию о гражданах, по счетам которых фиксируются признаки регулярного получения доходов от других физических лиц. Конкретные критерии таких операций, а также формат, порядок и периодичность передачи сведений ведомства закрепят в отдельном межведомственном соглашении. Получив данные от регулятора, налоговые органы смогут запрашивать у банков выписки по счетам соответствующих граждан (сейчас для физлиц без статуса ИП это возможно при взыскании долгов, налоговых проверках или истребовании документов с согласия руководства УФНС/ФНС).

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