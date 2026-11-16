Подколзин забил за «Эдмонтон» впервые за восемь матчей

25-летний нападающий прервал безголевую серию, которая продлилась семь матчей. Теперь на счету Подколзина стало 16 (10+6) очков в 22 матчах. Россиянин играет в первом звене с главными звездами команды Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем.

Макдэвид набрал 1+2 в матче с «Филадельфией» и укрепил лидерство в споре лучших бомбардиров с 53 очками. Драйзайтль сделал дубль и вышел на первое место в списке лучших снайперов, первым в сезоне забросив 20 шайб.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился результативной передачей. Всего на его счету 17 (11+6) баллов, он является лучшим бомбардиром в составе своей команды.

Ранее стало известно, что молодежная сборная России не сыграет на чемпионате мира в Канаде.