Подколзин забил за «Эдмонтон» впервые за восемь матчей
Гол Подколзина помог «Эдмонтону» обыграть «Филадельфию»
Фото: [ХК «Эдмонтон Ойлерз»]
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» уверенно обыграли «Филадельфия Флайерз» — 5:2. Российский форвард «Нефтяников» Василий Подколзин отметился заброшенной шайбой.
25-летний нападающий прервал безголевую серию, которая продлилась семь матчей. Теперь на счету Подколзина стало 16 (10+6) очков в 22 матчах. Россиянин играет в первом звене с главными звездами команды Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем.
Макдэвид набрал 1+2 в матче с «Филадельфией» и укрепил лидерство в споре лучших бомбардиров с 53 очками. Драйзайтль сделал дубль и вышел на первое место в списке лучших снайперов, первым в сезоне забросив 20 шайб.
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился результативной передачей. Всего на его счету 17 (11+6) баллов, он является лучшим бомбардиром в составе своей команды.
Ранее стало известно, что молодежная сборная России не сыграет на чемпионате мира в Канаде.