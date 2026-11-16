В Подмосковье рассказали о лесопожарной обстановке
Комлесхоз Подмосковья рассказал о лесопожарной обстановке
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В ближайшие дни, с 16 по 18 ноября, на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
Температура воздуха днем в этот период составит -1...+4 градуса, ночью – -3...+2. Синоптики обещают переменную облачность, снег с дождем.
Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.