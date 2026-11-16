В жилом комплексе «Катуар» в Мытищах построили новые дома

Министерство жилищной политики Московской области выдало ООО СЗ «Катуар Девелопмент» разрешение на ввод в эксплуатацию новых домов в ЖК «Катуар» городского округа Мытищи. Об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.

Площадь новых корпусов составила более 18,7 тыс. кв. м, они рассчитаны на 321 квартиру различной планировки. Во дворах новых домов обустроены зоны отдыха и безопасные детские площадки с горками, песочницами и скамейками для родителей. Там предусмотрены спортивные зоны для тренировок, игр и утренних пробежек, на первых этажах разместят коммерческие помещения.

В проекте работают детский сад и школа, в десяти минутах езды находятся горнолыжные курорты, яхт-клубы и пляжи водоемов в Марфино.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.