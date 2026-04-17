За Кубок Стэнли поборются 29 россиян: наши есть в 15 командах из 16

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершился регулярный чемпионат. Уже 19 апреля стартует первый раунд Кубка Стэнли, в котором широко будут представлены российские хоккеисты.

Итоги чемпионата

Президентский кубок за победу в регулярном чемпионате уверенно забрали «Колорадо Эвеланш». «Лавины» набрали 121 очко, и это лучший результат за последние три года: в сезоне 2024/25 у «Виннипег Джетс» было 116 баллов, в сезоне 2023/24 у «Нью-Йорк Рейнджерс» — 114.

«Колорадо» выиграло Центральный дивизион, долго буксовавшие «Вегас Голден Найтс» все-таки пришли первыми в слабейшем Тихоокеанском, «Каролина Харрикейнз» предсказуемо забрали Столичный дивизион. Главная сенсация регулярки — «Баффало Сейбрз» выиграли самый конкурентный Атлантический дивизион: единственный, из которого в плей-офф прошли пять команд, причем четверо из них набрали более 100 очков. В Восточной конференции команды из Атлантики заняли места со второго по шестое, отсюда парадокс: в первом раунде друг с другом сыграют седьмая и восьмая команды конференции, «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз», так как они заняли второе и третье места в своем дивизионе.

Сенсация со знаком минус

Двукратные обладатели Кубка Стэнли и финалисты трех последних лет «Флорида Пантерз» не попали в плей-офф. И это главная сенсация со знаком минус. Менеджмент клуба сумел сохранить прошлогодний победный состав, проявив чудеса изворотливости и переподписав Сэма Беннетта, Брэда Маршана и Аарона Экблада. Однако команду роковым образом подвели травмы. Еще на предсезонке выбыл на весь регулярный чемпионат капитан команды Александр Барков, полгода восстанавливался после операции Мэттью Ткачак, много времени пропустили основные защитники Сет Джонс и Дмитрий Куликов, концовку чемпионата «Флорида» проводила без Маршана и Сэма Райнхарта.

И еще раз о невероятном Атлантическом дивизионе. «Флорида» выступает именно в нем, а также там есть «Детройт Ред Уингз», долгое время шедшие в зоне плей-офф, и «Торонто Мейпл Лифс», контендеры последних лет. В случае с канадской командой, можно сказать, перемудрил менеджмент: не стали сохранять Митча Марнера и сосредоточились на усилении защитных скиллов команды (это было проблемой). В результате «Торонто» сильно проиграло в креативе, а обилие оборонительных игроков не добавило надежности.

Индивидуальные достижения

Лучшим бомбардиром чемпионата и обладателем «Арт Росс Трофи» стал звездный форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Он провел все 82 матча регулярного чемпионата и набрал 138 (48+90) очков.

Лидер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров побеждал в двух предыдущих сезонах. В этом россиянин пропустил шесть матчей и набрал 130 баллов. Если бы не небольшие травмы, он вполне мог бы вновь обойти Макдэвида. Кучеров в среднем набирает более 1,5 очка за матч, умножаем на шесть и получаем дополнительные девять очков. Но нужно отдать должное и Макдэвиду: в заключительной части чемпионата он был невероятен. Так, в последнем матче регулярки против «Ванкувер Кэнакс» (6:1) нападающий набрал четыре очка.

Впрочем, Кучеров еще может поспорить с канадцем за «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку). Именно их двоих, а также Нэтана Маккиннона из «Колорадо», называют главными претендентами на трофей.

Маккиннон свой приз точно получит. С 53 голами он стал лучшим снайпером чемпионата и выиграл «Морис Ришар Трофи».

Россияне в плей-офф

В 15 из 16 прошедших в плей-офф клубах играют россияне, всего 29 хоккеистов. Российских обладателей Кубка Стэнли не станет больше, если только трофей заберет «Баффало» — там наших нет. Зато в «Миннесоте» их сразу четверо.

«Каролина»: Андрей Свечников, Александр Никишин, Петр Кочетков

«Тампа»: Никита Кучеров, Андрей Василевский

«Монреаль»: Иван Демидов

«Бостон»: Никита Задоров, Марат Хуснутдинов

«Оттава: Артем Зуб

«Питтсбург»: Евгений Малкин, Егор Чинахов

«Филадельфия»: Матвей Мичков, Никита Гребенкин

«Колорадо»: Валерий Ничушкин, Захар Бардаков

«Даллас»: Илья Любушкин

«Миннесота»: Кирилл Капризов, Данила Юров, Владимир Тарасенко, Яков Тренин

«Вегас»: Иван Барбашев, Павел Дорофеев

«Юта»: Михаил Сергачев, Дмитрий Симашев

«Эдмонтон»: Василий Подкользин

«Анахайм»: Павел Минтюков

«Лос-Анджелес»: Артемий Панарин, Андрей Кузьменко

Состав пар первого раунда

В первом раунде Кубка Стэнли сыграют «Каролина» — «Оттава», «Баффало» — «Бостон», «Тампа» — «Монреаль», «Питтсбург» — «Филадельфия», «Даллас» — «Миннесота», «Колорадо» — «Лос-Анджелес», «Вегас» — «Юта», «Эдмонтон» — «Анахайм».